هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب غربي تركيا

المصدر: أنقرة - د ب أ

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختبر عصر اليوم الأحد منطقة سوما في ولاية مانيسا غربي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، اليوم الأحد، أن الهزة الأرضية وقعت عصر اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن الهزة وقعت على عمق 10.48كيلومترات تحت سطح الأرض،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

تقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news