الجيش الروسي: تدمير نظام صاروخي لأوكرانيا أمدتها به أميركا

المصدر: موسكو - د ب أ

قال الجيش الروسي إنه دمر ، خلال هجمات جديدة على مواقع أوكرانية، العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك نظام صاروخي متقدم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد إنه تم قصف مستودع في ميناء أوديسا على البحر الأسود كان يحتوي على صواريخ هاربون مضادة للسفن، بينما تم قصف نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

ومن المتعذر التحقق من بيانات موسكو. ويقول خبراء مستقلون إن تحديد موقع نظام هيمارس وتدميره يعد إنجازا صعبا.

واستخدمت أوكرانيا مرارا صواريخ هاربون ضد البحرية الروسية في البحر الأسود.

وقال كوناشينكوف إنه في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، أسقطت القوات الروسية طائرة مقاتلة من طراز سوخوي سو-25 بنظام دفاع أرضي، وأيضا طائرة هليكوبتر هجومية طراز إم-17 وطائرة مقاتلة في دونيتسك.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفادت الأركان العامة الأوكرانية في كييف بأنه تم تكثيف القصف في دونيتسك، ما أثر على عشرات المجتمعات، لكنه كان موجها بشكل أساسي نحو بلدتي سيفرسك وباخموت.

وشكك رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لمنطقة لوهانسك، سيرهي هايداي، اليوم الأحد مجددا في أن القوات الروسية احتلت لوهانسك بالكامل. وقال إن كييف لا تزال تسيطر على قريتين في المنطقة.

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