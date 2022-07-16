"اكتمال وصول رؤساء وفود الدول المشاركة فى "قمة جدة للأمن والتنمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اكتمل وصول رؤساء وفود الدول المشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية والتي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

وتبحث القمة عن المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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