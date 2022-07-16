محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق وولي عهد البحرين في جدة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الجمعة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مطار جدة الدولي.

وحل الكاظمي في السعودية للمشاركة في قمة جدة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وعدد من القادة والرؤساء العرب.

كما استقبل ولي العهد السعودي مساء الجمعة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي وقت سابق الجمعة وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من إسرائيل.

وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي #الإخبارية pic.twitter.com/51Wn3BfEXM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

فيديو | بالأحضان.. #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في مطار جدة #الإخبارية pic.twitter.com/YXRcbBIyyk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد #البحرين الأمير سلمان بن حمد #الإخبارية pic.twitter.com/BQt0xiZ6Rp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

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