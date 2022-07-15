بايدن: أجريت سلسلة من اللقاءات الجيدة في السعودية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، في كلمة ألقاها من جدة، حيث يقوم بزيارة تستمر حتى السبت، إنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن بايدن أن قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها، مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات والسياحة.

وشدد بايدن على أن "السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة" التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، مضيفاً: "اتفقت مع القيادة السعودية على تعميق الهدنة وتمديدها".

وأكد الرئيس الأميركي أنه بحث مع القيادة السعودية "الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات".

كما قال إنه ناقش مع السعودية "ملف أمن الطاقة"، مضيفاً: "أجرينا مباحثات جيدة في ما يتعلق بضمان أمن الطاقة.. وأفعل كل ما بوسعي لزيادة إمدادات النفط لأميركا". كما قال إن "السعودية ستشاركنا في مبادرة الطاقة النظيفة".

في السياق نفسه، كشف بايدن عن اتفاق "على ربط شبكة الكهرباء بالعراق بشبكة مجلس التعاون عبر السعودية والكويت".

كما كشف عن اتفاق بين واسنطن والرياض "على شراكات بشأن تقنية انترنت الجيل الخامس 5G ".

وفي السياق نفسه، قال بايدن إن واشنطن لن تترك "فراغاً في الشرق الأوسط لروسيا والصين".

في سياق آخر، قال بايدن إن "ولي العهد السعودي سبق واتخذ إجراءات بحق المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي".

وكان بايدن قد التقى الجمعة في جدة العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بداية زيارة محورية لمناقشة قضايا الطاقة والسياسة والعلاقات بين الخليج وواشنطن.

وقد استقبله ولي العهد في قصر السلام في جدة حيث أجريا جلسة مباحثات ثنائية.

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