الكرملين يجري تغييرات بوزارة الدفاع ووكالة الفضاء

المصدر: موسكو - د ب أ

تستعد الحكومة الروسية اليوم الجمعة، لإجراء تغييرات في صفوفها بتقلد وجوه جديدة مناصب رئيسية في أجهزة الدفاع والفضاء في البلاد.

وسيتولى وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف الآن أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، وهي ترقية أشار إليها الكرملين في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما سيتولى مانتوروف أيضا مهام لجنة التسليح الحكومية.

وسيتولى يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الذي كان يشرف حتى الآن على وزارة الدفاع، منصب المدير الجديد لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

ولعب بوريسوف دورا رئيسيا في خوض روسيا حرباً في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي تشن فيه غزوها لأوكرانيا. وكانت أولويته هي إعادة توجيه القدرة الصناعية للبلاد للإنتاج في زمن الحرب.

وعليه ، سيمكن مطالبة الشركات بتنفيذ عقود الدولة بينما يمكن مطالبة موظفيها بالعمل الإضافي وإلغاء الإجازات.

ولم يتضح بعد مصير رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" السابق دمتري روجوزين.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه إما حصل على منصب رفيع في الإدارة الرئاسية أو تم إرساله دونيتسك أو لوهانسك، وهما إقليمان انفصاليان في شرق أوكرانيا ، حيث سيكون مسؤول اتصال بهما تابع للكرملين.

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