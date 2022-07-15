الملك سلمان يلتقي بايدن بقصر السلام في جدة

المصدر: وكالات ومتابعات

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، لارئيس الأميركي والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

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