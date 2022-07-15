الملك سلمان يلتقي بايدن بقصر السلام في جدة
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، لارئيس الأميركي والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.
#فيديو_واس | جانب من لقاء #خادم_الحرمين_الشريفين بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو #ولي_العهد، بقصر السلام في #جدة.https://t.co/AFLFN322Rg#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit#واس pic.twitter.com/hUaC2WEwrx— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news