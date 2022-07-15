بايدن يدعو إلى كشف ملابسات مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

المصدر:
  • بيت لحم - أ ف ب
التاريخ:

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إلى كشف ملابسات مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت في مايو الماضي على هامش عملية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طلب منه التصرف بشأن هذا الملف.

وأشاد بايدن "بالعمل الحيوي" الذي قامت به الصحافية أبو عاقلة لقناة الجزيرة.

 

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