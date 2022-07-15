الرئيس الفلسطيني: حل الدولتين قد لا يظل متاحا لوقت طويل

المصدر: بيت لحم - رويترز

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة إن فرصة حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني آخذة في التضاؤل.

وأضاف عباس بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الضفة الغربية "فرصة حل الدولتين على حدود 1967 قد تكون متاحة اليوم، وقد لا تبقى لوقت طويل".

كما طالب عباس بدعم من الولايات المتحدة لمحاسبة قتلة الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت خلال مداهمة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية في 11 مايو .

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