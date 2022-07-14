رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم تقديم استقالته الليلة

المصدر: روما - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، عن نيته الاستقالة من منصبه، وذكر أنه سيسلم طلب الاستقالة لرئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا هذه الليلة.

وبحسب ما أفادت به الخدمة الصحافية للحكومة يوم الخميس، قال دراغي في اجتماع لمجلس الوزراء: "أعلن أني سأسلم استقالتي الليلة لرئيس الجمهورية".

ونجت الحكومة الإيطالية بقيادة دراغي من تصويت ثقة في مجلس الشيوخ الايطالي في اقتراع جرى عصر الخميس. وصوت 172 سيناتورا لصالح منح الثقة من مجموع 315 عضوا بمجلس الشيوخ.

وكان رئيس الوزراء قد ربط مصير حكومته ببقاء حركة خمس نجوم في الأغلبية البرلمانية وأعرب عن عدم الرغبة في الاستمرار في الحكم بدعم من أغلبية برلمانية جديدة.

ولم تعلن حركة خمس نجوم انسحابها من الحكومة، إلا أن حجبها للثقة في تصويت اليوم يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم قبل 9 أشهر من نهاية الدورة التشريعية الحالية.

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