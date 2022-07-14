مقتل 12 في هجوم صاروخي روسي على مدينة فينيتسيا

المصدر: كييف - وكالات

أعلن جهاز الإسعاف الأوكراني أن ما لا يقل عن 12 شخصًا لقوا حتفهم الخميس في ضربات روسية استهدفت مدينة فينيتسيا بوسط أوكرانيا التي كانت حتى الآن بعيدة عن المعارك.

ونشرت خدمة الإسعاف على فيس بوك أنها أحصت ظهرًا "12 قتيلا بينهم طفل، وإصابة 25 آخرين"، فيما يكافح رجال الإطفاء حريقا تسبب به القصف.

وقال قائد الشرطة الوطنية إيهور كليمنكو نقلا عن معلومات أولية إن الصواريخ أصابت مبنى إداريا وألحقت أضرارا بمبان سكنية قريبة، مما تسبب في حريق هائل امتد إلى مرأب سيارات وأدى إلى احتراق عدة مركبات.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليغرام "هناك جرحى وقتلى بينهم طفل صغير... ما هذا إن لم يكن عملا إرهابيا صريحا؟".

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