كوريا الشمالية تعلن اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت سفارة كوريا الشمالية في روسيا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاربعاء، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

والتقت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا، أولغا ميكيفا، مع سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى روسيا، شين هونغ تشول.

وقدم شين هونغ تشول، لميكيفا، وثيقة حول قرار حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الاعتراف باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية.

وعبرت ميكيفا عن ثقتها في أن التعاون بين الدولتين، والذي أصبح رسميًا منذ اليوم، سيكون مثمرًا ومفيدًا للطرفين.

كما اتفق الطرفان على مزيد من الخطوات لإقامة علاقات دبلوماسية.

وصرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت، اليوم الأربعاء، بجمهورية دونيتسك الشعبية".

ووصف بوشيلين هذا الحدث عبر قناته على "تلغرام": "بالانتصار للجهاز الدبلوماسي في الجمهورية".

وأضاف أن هذا القرار "سيصبح أساسًا لمزيد من تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي"، وأن "الشراكة ستزيد من الرقعة الجغرافية التجارية لمؤسسات الدولة".

وختم بوشلين: "نحن ممتنون لشعب كوريا الديمقراطية على هذا الدعم الكبير لشعب دونباس ونأمل أن نحقق تعاونا نشطا ومثمراً".

وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهورية، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 يونيو، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك عبر قناتها على "تلغرام": "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".

وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news