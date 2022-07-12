مسافرون يمنعون شقيق رئيس سريلانكا من مغادرة البلاد

المصدر: كولومبو - د ب أ

منع مسافرون في سريلانكا وزير المالية السابق باسيل راجاباكسا، شقيق الرئيس ماهيندا راجاباكسا، من مغادرة البلاد بعد أن وصل إلى مطار كولومبو، في خضم الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة.

وكان الشقيق الأصغر لرئيس البلاد وصل إلى مطار كولومبو الدولي صباح اليوم الثلاثاء، لكن الركاب المحتجون منعوه من الصعود إلى الطائرة.

وانضم مسؤولو الهجرة للاحتجاج، بالتوقف عن أداء مهامهم في صالة كبار الشخصيات.

وقال رئيس رابطة مسؤولي الهجرة، كيه إيه إيه إس كانوجالا: "قررنا أيضا الانسحاب من العمل في صالة كبار الشخصيات، حيث سيحاول المزيد من الساسة وأسرهم مغادرة البلاد".

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