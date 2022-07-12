قمة بين بوتين ورئيسي وإردوغان بشأن سورية 19 يوليو

المصدر: موسكو -أ ف ب

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية، وفق ما أعلن الكرملين .

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "يتم التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى طهران في 19 يوليو"، مشيرا إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي.

وتجري روسيا وتركيا وإيران محادثات منذ عدة سنوات بشأن الوضع في سورية في إطار ما أطلق عليها "عملية أستانا للسلام" الرامية لإنهاء النزاع الدامي الذي اندلع قبل 11 عاما في سورية.

وستكون هذه ثاني زيارة يجريها بوتين إلى الخارج منذ أرسل قواته إلى أوكرانيا أواخر فبراير، بعدما زار طاجيكستان أواخر يونيو.

وذكر الكرملين بأن بوتين سيعقد محادثات منفصلة مع إردوغان في طهران، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعرض الرئيس التركي منذ أشهر لقاء بوتين، في وقت تحاول أنقرة لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

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