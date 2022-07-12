تأكيد حالة الكوليرا في جامعة ووهان بالصين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد خبراء صينيون اكتشاف حالة إصابة واحدة بالكوليرا في جامعة ووهان، وفقا لما جاء في بيان هيئة الصحة بمنطقة ووتشانغ بووهان بمقاطعة هوبي.

وكان مركز منطقة ووتشانغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد تلقى، مساء 9 يوليو الجاري، تقريرا من المستشفى يفيد بحالة إسهال معوي في جامعة ووهان .

وبعد ظهور أعراض على المريض مثل القيء وارتفاع درجة حرارة الجسم، وبإجراء الاختبار المصلي وجد أن المريض أصيب بمرض الكوليرا.



وأرسل الاختبار إلى مراكز المنطقة والمدينة والمحافظة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وأفادت إدارة المدينة أنه اعتبارا من 11 يونيو، بفضل التشخيص والعلاج في الوقت المناسب، اختفت الأعراض لدى المريض.

ونظم موظفو الإدارة تحقيقا وبائيا، وتم اختبار جميع المخالطين للمريض، وتطهير المباني ذات الصلة، وحتى الآن لم يتم التعرف على حالات جديدة.

وتحث السلطات عامة الناس على الاهتمام بصحتهم ونظافتهم وعدم تصديق الشائعات أو ترويجها.

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