تركيا تختبر بنجاح صاروخ جو-جو برأس راداري

المصدر: أنقرة - د.ب.أ

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، نجاح اختبار إطلاق صاروخ «جوك دوجان» جو-جو المزود بتقنية البحث الراداري.

وفي تغريدة على «تويتر»، أكّد رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، أنّ صاروخ «جوك دوجان» سيضرب الأهداف المرئية وغير المرئية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأشاد دمير بـ«التجربة الناجحة لإطلاق الصاروخ في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية».

وأكد أنه سيتم تسليم صاروخَي «جوك دوجان» و«بوزدوجان» للقوات المسلحة التركية هذا العام.

وبإنتاجها صواريخ جوك دوجان وبوزدوجان (جو-جو) تصبح تركيا واحدة من ثماني دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ، وفقاً لـ«الأناضول».

وذكرت الوكالة أن هذه الصواريخ تعد الأولى التي يتم إنتاجها في تركيا محلياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news