أوكرانيا تمنع الرجال في سن التجنيد من مغادرة البلاد

المصدر: د ب ا

حظرت وزارة الدفاع الأوكرانية الرجال في سن التجنيد من مغادرة مسقط رأسهم، حيث طلبت هيئة الاركان العامة تفهم ذلك في منشور على موقع فيسبوك.

ويستند هذا الأمر إلى قانون 1992 بشأن التجنيد. ويحتاج الرجال من عمر 18 حتى 60 عاما الحصول على إذن من مكتب التجنيد العسكري المحلي لمغادرة المنطقة المسجلين بها. وتطبق هذه القيود بصورة أساسية في المناطق الحدودية وحدود المدن.

وأثار منشور فيسبوك تعليقات غاضبة خلال فترة قصيرة. واتهم البعض الوزارة " بالحماقة " في حين قال آخرون إن هذه القيود من شأنها تشجيع الفساد في مكاتب التجنيد العسكري.

ويشار إلى أن الكثير من الأوكرانيين لا يعيشون في المناطق المسجلين بها. وعقب الغزو الروسي، فر عشرات الآلاف من الرجال في سن التجنيد لمناطق أكثر آمنا بغرب أوكرانيا. وقد تم منعهم بالفعل من مغادرة البلاد بعد فرض القانون العرفي منذ أكثر من أربعة أشهر.

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