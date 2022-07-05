إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في ولاية فيلادلفيا الأمريكية

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

تعرض ضابطي شرطة في ولاية فيلادلفيا الأمريكية لإطلاق نار بعد "حادث أمني" بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال وذلك وفق ماذكرته وسائل إعلام أمريكية.



وقالت سلطات الطوارئ "وقع حادث أمني على طريق بنيامين فرانكلين باركواي".



وأفادت قناة (سي.بي.إس 3 فيلادلفيا) بأن حالة الضابطين مستقرة. وتبحث الشرطة عن مطلق النار.



وفي تسجيل مصور عرضته وسائل إعلام محلية، يظهر أشخاص يركضون في طريق بنيامين فرانكلين باركواي.

وأمرت الشرطة الناس في المباني المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقالت امرأة لشبكة (إن.بي.سي) "لم أسمع الطلقات، لكن رجال الشرطة كانوا يركضون".

ويذكر أنه في وقت سابق من يوم الاثنين، فتح مسلح على سطح أحد المنازل في ضاحية هايلاند بارك بشيكاجو النار على عرض بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو تموز، مما أدى إلى مقتل ستة وإصابة أكثر من 36.

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