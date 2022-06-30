روسيا تعلن انسحابها من جزيرة الثعبان في البحر الأسود

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت روسيا أنها بصدد سحب قواتها من جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) في البحر الأسود، والتي احتلتها منذ اليوم الثاني للحرب في أوكرانيا، قبل أكثر من أربعة أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الانسحاب يمثل "بادرة حسن نية"، ويظهر أن روسيا لا تعرقل تصدير الحبوب أو المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وقال إن القوات الروسية "أكملت المهام الموكلة إليها في جزيرة الثعبان".

وهاجمت القوات الأوكرانية الجزيرة عدة مرات بطائرات مسيرة، وأخرى حربية.

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