أميركا تسلم تركيا العقل المدبر لهجوم الريحانية

المصدر: أنقرة - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية سلمت المدعو محمد غزر الذي يُعتقد بأنه العقل المدبر لهجوم الريحانية بولاية هطاي عام 2013.

وأضافت في بيان لها، نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، أنه في ضوء اعترافات المدعو يوسف نازك، مخطط الهجوم نفسه، تبين أن الأخير تلقى التعليمات من غزر.

وأوضح البيان أنه وبناء على ذلك، تم جلب غزر من الولايات المتحدة التي كان مسجونا فيها بتهمة تجارة المخدرات.

وعقب جلبه من الولايات المتحدة بالتعاون مع وكالة الإنتربول الدولية، تم استلام غزر في مطار إسطنبول من قبل وحدات شعبة مكافحة الإرهاب لدى مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.

يُذكر أن "غزر" المولود في أنطاكيا، كان مطلوبا دوليا للاتجار في المخدرات ،وملاحقا من وتركياً بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي والانخراط في ممارسات تستهدف وحدة الدولة والبلاد.

وكان الانفجاران اللذان وقعا بقضاء الريحانية في ولاية هطاي، في 11 مايو 2013، قد أوديا بحياة 53 شخصا، وتسببا بإصابة العشرات.

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