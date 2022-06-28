مقتل 19 على الأقل في انهيار مبنى في مومباي بالهند

المصدر: مومباي - رويترز

انهار مبنى سكني من أربعة طوابق في مومباي عاصمة الهند المالية خلال الليل، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وسط مخاوف من وجود المزيد من الناس تحت الأنقاض، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة المدنية المسؤولة عن مومباي إن جزءا من مبنى يقع في ضاحية مزدحمة في وسط المدينة انهار قرب منتصف ليل الاثنين.

وكان عمال الإنقاذ يعملون على إزالة الأنقاض حتى وقت متأخر اليوم الثلاثاء، حين أعاقت الأمطار الغزيرة العمل.

وانهيار المباني شائع في مومباي خلال موسم الرياح الموسمية، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم اتباع إجراءات البناء الصحيحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news