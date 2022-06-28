الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية في خربة إبزيق بالأغوار

المصدر: طوباس - معا

أقدمت قوات الاحتلال على مداهمة خربة إبزيق شمال شرق طوباس، وقامت بمصادرة كرفان المجلس القروي، وخلية شمسية، وخزان ماء 2 كوب، وتجريف مكان المجلس.

وقال رئيس مجلس قروي إبزيق عبدالمجيد خضيرات، إن قوات الاحتلال قامت بتدمير خيمة سكنية، وبركس، وبركة ماء زراعية سعة 50 كوباً قبل أن تغادر المكان. ويعيش في خربة إبزيق عدد من العائلات التي تسكن بيوت الشعر وتعمل في تربية المواشي والزراعة منذ عشرات السنين، ويقوم الاحتلال بشكل مستمر بمضايقة سكان الخربة من خلال تنفيذ تدريبات مسلحة لجنوده في تلك المنطقة، مخلفاً دماراً كبيراً في أراضي المواطنين ومزروعاتهم.

إلى ذلك هدمت سلطات الاحتلال صباح أمس قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب بحماية قوات من الشرطة للمرة الـ203.

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