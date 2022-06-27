انهيارات وتضرر طرق وإتلاف محاصيل جراء الطقس السيئ في لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

شهدت بعض المناطق اللبنانية، السبت، موجة من الطقس السيئ، أدت إلى انهيارات وتضرر طرق، وإتلاف محاصيل زراعية.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الأمطار والسيول الغزيرة والرياح اجتاحت جرود قضاء جبيل، ما أدى إلى جرف البيوت البلاستيكية وإتلاف الزراعات.

وأفادت بانفجار محول كهرباء في بلدة بخعون - الضنية، بعد تعرضه صباح أول من أمس لصاعقة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن البلدة.

وانقطع الطريق في أعالي جرود الضنية، بسبب انهيار صخري، كما تسببت السيول بانهيار جدار في بلدة بقاعصفرين، وتضرر الطريق المؤدية إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي في بلدة عاصون. وشهدت مدينة بعلبك هطول أمطار غزيرة مع برق ورعد، وتشكلت برك المياه على الطرقات، وبعض المجاري السيلية المنحدرة من المرتفعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news