روسيا تتهم أوكرانيا بمحاصرة 70 سفينة في موانئها

المصدر: موسكو - د.ب.أ

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاصرة ما مجموعه 70 سفينة من 16 دولة في موانئها.

من جانبها، انتقدت أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا لمنع صادرات الحبوب بحصارها البحري للموانئ الأوكرانية، ما تسبب في أزمة غذاء عالمية. ويطالب المجتمع الدولي روسيا بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية منذ أسابيع. ويعد كلا البلدين من بين أكبر مصدّري القمح في العالم، ويلعبان دوراً حيوياً في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

ومن المقرر أن يسافر وفد تركي إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة قضية صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة «تاس» للأنباء.

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