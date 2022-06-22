القنصلية السعودية في سيدني: وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما

المصدر: نقلاً عن صحيفة الرياض

ذكرت قنصلية المملكة العربية السعودية في سيدني أنها تلقت بلاغاً من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني، عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني، وذلك كما ذكرت صحيفة الرياض عبر موقعها الإلكرتوني.

وأضافت الصحيفة أن القنصلية قامت بالتواصل الفوري مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، مؤكدة على أنها طلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما رحمهما الله.

ونوهت القنصلية إلى أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الاسترالية المختصة.

كما أعربت القنصلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.

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