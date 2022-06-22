ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلا

المصدر: كابول - وكالات

قال نائب وزير إدارة الكوارث في حكومة طالبان ماولاوي شرف الدين مسلم إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان ارتفعت إلى 920 قتيلا، وأكثر من 600 مصاب.

ونقلت وكالة باختر الأفغانية للأنباء عن مسؤولين محليين أن حصيلة القتلى والجرحى مرشحة للزيادة، مشيرين إلى أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرات المنازل وتسبب أيضا في انزلاق الأراضي.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرقي أفغانستان، ووقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 45 كيلومترا جنوب غربي ولاية خوست الأفغانية الحدودية مع باكستان.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على "تويتر" أن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

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