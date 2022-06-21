أوكرانيا تحتاج 8 مليارات دولار لتأمين احتياطيات الغاز للشتاء

المصدر: د ب أ

قال الرئيس التنفيذي لشركة نافتوغاز الأوكرانية المملوكة للدولة يوري فيترينكو،اليوم الثلاثاء إن الشركة سوف تحتاج إلى 8 مليارات دولار لتأمين احتياطيات كافية لفصل الشتاء.

وأضاف فيترينكو " سوف يتعين استيراد 8ر5مليار مترمكعب إضافية من الغاز ليكون لدينا احتياطيات من الغاز بمقدار 19مليار متر مكعب "

وتابع أن وجود احتياطيات بمقدار 15مليار متر مكعب سوف تكون أيضا كافية من حيث المبدأ.

وقدر فيترينكو الإمدادات الحالية بنحو 5ر10مليار مترمكعب، وهذا مستوى فوق المتوسط للفترة من 2016إلى 2018. وتأمل الشركة في تمويل الواردات من خلال قروض أميركية أو أوروبية. وتغطى أوكرانيا 87% من احتياجاتها للتدفئة من الغاز الطبيعي.

وتراجع الاستهلاك بوتيرة أسرع من الانتاج كنتيجة للحرب. ومن المتوقع ان ينخفض انتاج أوكرانيا من الغاز بما بين 5% إلى 10% العام لجاري . وذكر فيترينكو " لدينا حاليا فائض من الغاز في السوق الأوكرانية ".

وغطت المساعدات الغربية جزءا كبيرا من الانفاق الوطني منذ الغزو الروسي في أواخر شهر فبراير الماضي . وتقدر كييف احتياجاتها للتمويل بما يعادل أكثر من 5مليارات دولار كل شهر.

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