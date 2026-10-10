تقرير: نقص محتمل في إمدادات الغاز يهدد أوروبا خلال شتاء 2026-2027

تواجه دول الاتحاد الأوروبي مخاطر نقص إمدادات الغاز خلال شتاء 2026-2027، في ظل تراجع المخزونات إلى أدنى مستوياتها لهذه الفترة منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011، وسط ارتفاع الأسعار وتوتر الإمدادات العالمية.

وبحسب تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، قد يصل العجز المحتمل في إمدادات الغاز إلى 14 مليار متر مكعب، بما يعادل نحو 7% من احتياجات الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات شبكة مشغلي نقل الغاز الأوروبية (ENTSOG) أن مخزونات الغاز بلغت نحو 72% في الأول من أكتوبر الجاري، مقارنة بـ83% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحذّر التقرير من أن استمرار اضطرابات الإمدادات بالتزامن مع شتاء شديد البرودة قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، ويجبر بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على خفض الإنتاج، فضلاً عن احتمال اضطرار المستهلكين إلى تقليص استهلاكهم.

وتتزايد المخاوف في ظل اعتماد أوروبا المتنامي على واردات الغاز الطبيعي المسال وتقلبات الأسواق العالمية، ما يضع أمن الطاقة الأوروبي أمام تحديات إضافية خلال الأشهر المقبلة.