السلطة الفلسطينية تدين ضم جامعة مستوطنة «ارئيل» للجامعات الإسرائيلية رسمياً

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أمس، الاعتراف رسمياً بجامعة مستوطنة «ارئيل» في الضفة الغربية وضمها للجامعات الإسرائيلية.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحافي، الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافراً على الشعب الفلسطيني وأرضه ودعماً للاستيطان وشرعنة له».

كما رأت أن ذلك يمثل «تسييساً فاضحاً للمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، وسابقة خطيرة من شأنها تعزيز وتعميق الاستيطان».

في سياق قريب، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في رسالة عاجلة وجهها للبرلمان الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتراجع (فون دير لاين)عن قبول درجة الدكتوراه الفخرية التي منحتها إياها جامعة بن غوريون الإسرائيلية.

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