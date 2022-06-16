المؤبد لشخصين على خلفية اغتيال رفيق الحريري

المصدر: د ب أ

قضت المحكمة الخاصة بلبنان بسجن رجلين مدى الحياة اليوم الخميس على خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005.

وأدانت المحكمة الدولية ومقرها لايتسيندام، قرب أمستردام، المشتبه بهما، عضوي حزب الله اللبناني بضلوعهما في الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل إجمالي 22 شخصا آنذاك.

وصدر الحكم غيابيا ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، لأنهما هاربان. وتم اغتيال الحريري في تفجير انتحاري في شباط/ فبراير 2005.

ولقي 21 شخصا آخر حتفهم وأصيب 226 شخصا إثر الهجوم، وشبه شهود قوة الانفجار بالزلزال.

وأثار الهجوم غضبا دوليا ورعبا في لبنان. وكان يشتبه في مسؤولية سوريا عن الهجوم.

وتم تبرئة مرعي وعنيسي في المرة الأولى. وألغت المحكمة الخاصة الحكم بعد الطعن عليه. وأعلن القضاة الحكم اليوم الخميس. وتم نقل المحكمة إلى هولندا لأسباب أمنية.

وصدر حكم بالسجن مدى الحياة ضد المواطن اللبناني سليم جميل عياش، في نهاية 2020، باعتباره العقل المدبر للهجوم. ويعد قضاء الثلاثة للأحكام أمرا بعيد الاحتمال.ورفض حزب الله الذي ينتمي إليه الجناة الثلاثة تسليمهم.

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