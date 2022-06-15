بيت لحم.. وقفة ضد تصريحات المفوض العام لـ«أونروا»

المصدر: بيت لحم - معا

نظمت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية في مخيمات بيت لحم، والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، واتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية أمس، وقفة احتجاجية ضد تصريحات المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، وسياسية التنصل من مهام الوكالة، وذلك أمام مقر وكالة الغوث في مخيم الدهيشة.

وأعرب المشاركون عن رفضهم لتصريحات المفوض العام المتعلقة بنقل صلاحيات الوكالة إلى منظمات دولية أخرى، محذرين من تداعيات تصريحات كهذه، ومن استمرار التآمر مع أطراف عدة للإطاحة بوكالة الغوث وإنهائها. وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، أنه ليس من صلاحيات المفوض العام إطلاق مثل هذه التصريحات، أو القيام بمثل هذه الإجراءات، بحجة العجز المالي.

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