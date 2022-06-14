السعودية : وفاة و1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9176.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى تسجيل 1152 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى 780 ألفا و135.

كما لفتت إلى تسجيل 864 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 761 ألفا و354 .

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