أوكرانيا: القصف الروسي لمدينة سيفيرودونيتسك تسبب في تسرب نفطي وحريق

المصدر: كييف - رويترز

قال سيرهي جايداي حاكم إقليم لوجانسك الأوكراني اليوم السبت إن القصف الروسي لمصنع أزوت الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك على خط المواجهة تسبب في اندلاع حريق ضخم بعد تسرب أطنان من النفط.

ولم يذكر جايداي، الذي أدلى بتصريحاته للتلفزيون الوطني، ما إذا كان تم إخماد الحريق في المصنع الذي يحتمي به مئات المدنيين.

وقال إن القتال لا يتوقف في سيفيرودونيتسك، وهي مدينة صغيرة في لوجانسك صارت محورا للهجوم الروسي في شرق أوكرانيا.

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