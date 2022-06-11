بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 4 عقود... بايدن: التضخم قد يستمر لفترة

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد «يستمر لفترة» بعد أن أظهرت بيانات أمس (الجمعة)، أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسيا تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

وكانت بيانات وزارة العمل الأميركية قد أظهرت أمس، أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي إلى مستوى 8.6 في المائة مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

وقال بايدن خلال فعالية لجمع تبرعات للديمقراطيين في بيفرلي هيلز: «سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت. سينخفض تدريجيا ولكننا سنعيش معه لفترة من الوقت».

وجاءت تصريحات بايدن خلال فعالية استضافها الملياردير الإعلامي حاييم سابان، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ضغوطا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونغرس» في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين فيه على المحك.

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