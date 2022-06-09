تغيير اسم البعثة الأميركية للفلسطينيين على "تويتر"

المصدر: القدس - رويترز

حمل حساب تويتر الخاص ببعثة الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين في القدس اسما جديدا اليوم الخميس، في إشارة إلى رفع محتمل لمستوى العلاقات قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المزمعة إلى المنطقة.

وأعيد تسمية (وحدة الشؤون الفلسطينية) داخل السفارة الأميركية لتصبح (مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية في القدس) على تويتر.

ولم يعلق المتحدثون الأميركيون بعد على هذا التغيير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news