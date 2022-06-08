بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أول من أمس، أن التقارير التي تفيد بأن روسيا «تسرق» الحبوب الأوكرانية «موثوقة»، معتبراً أن هدفها من ذلك «بيعها للربح منها».

وأضاف بلينكن في مؤتمر افتراضي لوزارته، حول التداعيات الغذائية للنزاع، أن أزمة قطاع الحبوب «متعمدة»، متهماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة «الابتزاز» في سبيل رفع العقوبات الدولية. وأكد الوزير الأميركي أن موسكو بدأت أيضاً تحتفظ بصادراتها الغذائية، بعدما فرضت «حصاراً بحرياً في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية» حول العالم. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن واشنطن حذّرت 14 دولة، معظمها في إفريقيا، في منتصف مايو، من أن سفن شحن روسية تحمل «حبوباً أوكرانية مسروقة».

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