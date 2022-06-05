قتلى وجرحى في إطلاق نار مرعب في أميركا (فيديو)

المصدر: فيلادلفيا - رويترز

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح، السبت، بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحافيين إن رجلين وامرأة قتلوا، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث "لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد".

وأضاف: "يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم في ساوث ستريت كما هو الحال كل عطلة نهاية أسبوع، عندما بدأ إطلاق النار".

وأشار إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى الآن، فيما أظهر مقطع فيديو من عين المكان عددا كبيرا من الأشخاص يحيطون بمركبات الشرطة مع إطلاق صفارات الإنذار.

وأوضح بيس أنه تم العثور على مسدسين في الموقع وأنه سيتعين على الشرطة الانتظار للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة ليل السبت.

ووقع الحادث بعد جرائم إطلاق نار وقعت في الآونة الأخيرة في متجر بقالة في بافالو بنيويورك ومدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس ومبنى طبي في تولسا بأوكلاهوما مما خلف عشرات القتلى.

3 قتلى وإصابة 14 آخرين على الأقل نتيجة إطلاق نار على حشد بمدينة فيلادلفيا الأميركية. pic.twitter.com/W2SWRk4IT1 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 5, 2022

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