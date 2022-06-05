الرئيس اللبناني: أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا

المصدر: بيروت - رويترز

نقلت الرئاسة اللبنانية على تويتر اليوم الأحد عن الرئيس ميشال عون قوله إن أي نشاط في منطقة بحرية متنازع عليها مع إسرائيل يشكل "استفزازا وعملا عدائيا".

وأضاف أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة.

وفي تغريدة أخرى، قالت الرئاسة إن السفينة "إنرجان باور" دخلت المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وإن عون بحث الأمر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأشارت إلى أن عون طلب من الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية حول الأمر.

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