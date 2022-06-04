الشرطة البريطانية تخلي ساحة الطرف الأغر في لندن لفترة وجيزة

المصدر: لندن - رويترز

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها أخلت لفترة وجيزة ساحة الطرف الأغر في لندن والقريبة من مكان ستقام فيه احتفالات في وقت لاحق بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.

وأضافت الشرطة أن حالة التأهب الأمني انتهت بعد وقت قصير.

وقالت على تويتر "انتهى الأمر الآن وسيعاد فتح الساحة".

وذكر متحدث باسم الشرطة في وقت سابق أن عمليات تفتيش كثيرة تجري في المنطقة التي تقع على مقربة من مكان سيقام فيه حفل موسيقي خارج قصر بكنغهام في وقت لاحق اليوم.

وقال إنه يُعتقد أن الواقعة تتعلق بطرد مثير للريبة.

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