العثور 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين في ملاجئ تحت الأرض

المصدر: د ب ا

قال الجيش الروسي إنه عثر على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين في ملاجئ تحت الأرض في مصنع آزوفستال في ماريوبول، الذي سيطر عليه مطلع هذا الشهر بعد حصار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في موسكو اليوم الثلاثاء " هناك 152 جثة لمقاتلين وجنود بالقوات المسلحة الأوكرانية كانت مخزونة في حاوية ليس بها تبريد ".

وأضاف أن السلطات الروسية لم تتلق بعد أي طلبات لنقل الجثث للقيادة الأوكرانية.

وأوضح أنه تم اكتشاف ألغام أسفل الجثث، قائلا إن الجانب الأوكراني ربما كان ينوى تفجير الحاوية من أجل تحميل روسيا مسؤولية القتل.

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