مقتل صحافي فرنسي في هجوم على سيارة إجلاء بأوكرانيا

المصدر: كييف – وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن صحافيًا فرنسيًا كان يعمل في قناة BFMTV وكان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية لقي مصرعه في أوكرانيا.

وقال ماكرون إن "الصحافي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. وأصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربًا من القنابل الروسية".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر اليوم الاثنين إن قصفا روسيا أصاب سيارة كانت ستستخدم لإجلاء المدنيين من منطقة الحرب بالقرب من مدينة سيفيرودونيتسك مما أسفر عن مقتل الصحافي الفرنسي.

وطالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "بإجراء" تحقيق شفاف "في مقتل الصحافي فريديريك لوكليرك إيمهوف، وأضافت في بيان أن مقتله "صادم للغاية" مطالبة بـ"تحقيق شفاف في أسرع وقت لإلقاء الضوء على ملابسات هذه المأساة".

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