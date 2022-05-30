لافروف يكشف حقيقة مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

المصدر: موسكو - أ ف ب

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وردا على سؤال بهذا الشأن من محطة "تي إف 1" الفرنسية، قال لافروف: "لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال".

وأشار لافروف الى أن بوتين الذي سيبلغ السبعين في أكتوبر المقبل يظهر علانية بشكل يومي.

وأضاف في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية الروسية: "يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها"، مضيفا: "أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات".

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