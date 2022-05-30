3 إصابات بينها حالة خطيرة خلال اقتحام مخيم الدهيشة

المصدر: بيت لحم - معا

أصيب أمس، فتى وشابان بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وتم اعتقال عدد من المواطنين من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ما أدى إلى إصابة فتى بعيار ناري في الصدر، وإصابة شابين في القدم، نقلوا إلى مستشفي بيت جالا لتلقي العلاج.

وأعلنت شرطة «حرس الحدود» الإسرائيلية، عن إصابة أحد عناصرها بجروح طفيفة جراء عبوة ناسفة، خلال اقتحام المخيم.

وأشارت الشرطة إلى أن الضابط نقل إلى مستشفى شعاري تسيديك لتلقي العلاج. وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين، خلال حملة دهم بأنحاء الضفة الغربية، واقتادتهم إلى جهةٍ مجهولة.

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