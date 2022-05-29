مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ

المصدر: الخرطوم - رويترز

أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني اليوم الأحد برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

صدرت التوصية بعد اجتماع لمجلس الأمن برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، حيث جرى تناول الأوضاع الأمنية وتهيئة الأجواء للحوار والتوافق الوطني.

وكان البرهان أعلن حالة الطوارئ بعد أن سيطر على السلطة بعد قرارات 25 أكتوبر من العام الماضي.

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