مصر: مقتل 10 عناصر إرهابية بشمال سيناء

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المصدر:
  • القاهرة - وام
التاريخ:

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل عشرة من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة عقب اكتشاف بؤرة إرهابية تتحصن بها هذه العناصر بشمال سيناء حيث تمت محاصرتها ومداهمتها وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات ، وكميات من مادة TNT شديدة الإنفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية .

كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب.

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