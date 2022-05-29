أول ظهور خارج كييف.. رئيس أوكرانيا يتفقد القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية

المصدر: كييف - رويترز

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد اليوم الأحد.

وتمثل الزيارة أول ظهور رسمي له خارج منطقة كييف منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير.

ونقل موقع مكتب الرئيس على الإنترنت عنه قوله للجنود "أنتم تخاطرون بحياتكم من أجلنا جميعا ومن أجل بلادنا" مضيفا أنه أثنى عليهم ومنحهم هدايا.

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