مصر : أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بحق 25 شخصا بتهمة التحريض ضد الدولة

المصدر: القاهرة - د ب أ

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن المؤبد والمشدد بحق المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت و23 آخرين في قضية "التحريض ضد الدولة".



وعاقبت محكمة الجنايات المنعقدة بطره اليوم 14 متهما بالسجن المؤبد، وتسعة بينهم أبو الفتوح وعزت بالسجن المشدد 15 عاما، واثنين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقررت المحكمة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب على خلفية اتهامهم بـ "الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".

وكانت النيابة أسندت للمتهمين "تهم التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".

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