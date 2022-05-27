بوتين: "لا أساس" للاتهامات الموجهة لروسيا في ما يتصل بالأزمة الغذائية

المصدر: موسكو - أ ف ب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تحميل روسيا مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب الحملة العسكرية التي تشنها في أوكرانيا، "لا أساس له"، وذلك خلال اتصال هاتفي بمستشار النمسا كارل نيهامر.

وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين أكد أن محاولات تحميل روسيا مسؤولية صعوبات تسليم المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية لا أساس لها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news