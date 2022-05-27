فيتو روسي-صيني بمجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي لتشديد عقوبات كوريا الشمالية

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

استخدمت الصين وروسيا كما كان متوقعاً حق النقض في مجلس الأمن الخميس ضدّ مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ بالستية.

وصوّت بقية أعضاء المجلس (13 عضواً) لصالح المشروع الذي نصّ على تخفيض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرّر.

وأعرب العديد من حلفاء واشنطن عن أسفهم وراء الكواليس لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأنّ الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع القرار.

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