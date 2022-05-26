«الصحة العالمية»: جدري القردة لن يتحول إلى وباء

المصدر: موقع الامارات اليوم

أكد عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، في منظمة الصحة العالمية، أن مرض جدري القردة لن يتحول إلى وباء عالمي، مشيرا إلى تسجيل 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم.

وقال عبد الناصر أبوبكر: «لم يحدث تحور لمرض جدري القردة ولن يتحول إلى وباء عالمي ولكن ما يراه العالم انتشارا محدودا لبعض الحالات لفيروس نادر وتسعى المنظمة لتحديد أسباب ظهور هذه الحالات في دول غير موطن الفيروس لأول مرة».

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن «الفيروس متوطن في دول وسط وغرب أفريقيا ويظهر ويختفي بين الحين والآخر في دول الموطن نظرا لوجود حيوانات ناقلة للفيروس بالحالات الأفريقية وظهور حالات بالدول الأخرى دفعنا لتسليط الضوء عليها حتى لا تزيد العدوى بين المواطنين بالفيروس».

وأضاف: «إن المرض له سلالات الأشد فتكا في وسط أفريقيا والأقل في دول غرب أفريقيا»، منوها إلى أن «المنظمة شددت على دول العالم بضرورة الترصد للمرض لمنع تفشيه».

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